​ЗМІ: Тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відклали на невизначений термін

переговори України, США і Росії у Женеві, 16 лютого 2026 року

Зустріч у форматі Україна-США-Росія, проведення якої очікували на початку березня, наразі не відбудеться - її відклали, передає «Інтерфакс-Україна».

Попри попередні сподівання на активізацію діалогу, підготовка до нового раунду фактично призупинена.

Раніше Володимир Зеленський припускав, що чергова зустріч може відбутися 5-6 березня в Абу-Дабі (ОАЕ). Оптимізм щодо проведення переговорів зріс наприкінці лютого після консультацій української групи у складі Рустема Умєрова та Давида Арахамії з представниками Дональда Трампа — Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тоді сторони обговорювали можливість продовження переговорів, які раніше проходили в Женеві та Абу-Дабі.

Зеленський наголошував, що Україна воліла б бачити майданчиком для перемовин європейське місто, як-от Женеву, Відень або Ватикан, оскільки війна триває на європейському континенті. Також як нейтральну сторону розглядали Туреччину.

Одним із ключових очікувань від майбутньої зустрічі президент називав новий обмін полоненими.

У вечірньому відеозверненні 4 березня Зеленський заявив, що "через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі".

"Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою... Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - повідомив глава держави.