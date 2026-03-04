ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
​ЗМІ: Тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відклали на невизначений термін

Україна бачила наступним місцем перемовин одне з європейських міст.

переговори України, США і Росії у Женеві, 16 лютого 2026 року
Фото: Telegram/Рустем Умєров

Зустріч у форматі Україна-США-Росія, проведення якої очікували на початку березня, наразі не відбудеться - її відклали, передає «Інтерфакс-Україна».

Попри попередні сподівання на активізацію діалогу, підготовка до нового раунду фактично призупинена.

Раніше Володимир Зеленський припускав, що чергова зустріч може відбутися 5-6 березня в Абу-Дабі (ОАЕ). Оптимізм щодо проведення переговорів зріс наприкінці лютого після консультацій української групи у складі Рустема Умєрова та Давида Арахамії з представниками Дональда Трампа — Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тоді сторони обговорювали можливість продовження переговорів, які раніше проходили в Женеві та Абу-Дабі.

Зеленський наголошував, що Україна воліла б бачити майданчиком для перемовин європейське місто, як-от Женеву, Відень або Ватикан, оскільки війна триває на європейському континенті. Також як нейтральну сторону розглядали Туреччину. 

Одним із ключових очікувань від майбутньої зустрічі президент називав новий обмін полоненими.

У вечірньому відеозверненні 4 березня Зеленський заявив, що "через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі". 

"Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою... Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - повідомив глава держави.

  • 1 березня глава ОПУ Кирило Буданов під час спілкування із журналістами заявив, що під час минулих перемовин російська сторона схвалила гарантії безпеки для України з боку США.
