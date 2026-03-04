ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

МЗС викличе представника Угорщини через повернення з РФ двох українських полонених

Це сталося без відома української сторони.

МЗС викличе представника Угорщини через повернення з РФ двох українських полонених
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України відреагувало на те, що Росія передала Угорщині двох військовополонених, які служли в ЗСУ, передає «Європейська правда».

МЗС заявляє, що українська сторона не отримала жодної інформації про те, кого саме звільнили. Для з’ясування обставин та отримання достовірних даних до МЗС запросять тимчасового повіреного у справах Угорщини.

Українські дипломати планують вимагати доступу до звільнених військовослужбовців. У міністерстві підкреслили, що повернення людей з полону є пріоритетом, проте Москва та Будапешт у черговий раз перетворюють це гуманітарне питання на інструмент маніпуляцій. 

У МЗС назвали дії сторін «цинічним піаром» на тлі виборів в Угорщині та засудили використання «етнічної карти» у відносинах із РФ.

«Справжні гуманітарні зусилля, яких докладають ті держави світу, які щиро допомагають Україні звільняти людей з полону і захищати життя, ніколи не супроводжуються такими цинічними піаром і політизацією. Важливо, щоб життя мало найвищу цінність», – наголосило міністерство.

  • 4 березня до Москви поїхав глава угорського МЗС Петер Сіярто.
  • На зустрічі з Путіним той пообіцяв Сіярто звільнити двох військовополонених, які мають українсько-угорське громадянство і воювали на боці ЗСУ. Бійців відправлять до Будапешта літаком угорської делегації.
﻿
