Внаслідок атаки ворожого безпілотника по Одещині пошкоджене судно під прапором Панами: є постраждалі

Цивільне судно під прапором Панами було пошкоджене внаслідок удару російського дрона.
Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.
Судно перевозило кукурудзу Українським коридором. Атака сталась під час виходу з порту Чорноморськ.
"Є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про російську атаку по Одещині 4 березня?
- Удень 4 березня росіяни завдали ракетного удару по півдню Одещини. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції. Відомо про 4 постраждалих, серед них - двоє дітей. Одна людина у важкому стані.
- 4 березня ввечері окупанти вдруге за добу атакували інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю, а також три приватні житлові будинки. Постраждалих немає.