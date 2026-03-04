Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Внаслідок атаки ворожого безпілотника по Одещині пошкоджене судно під прапором Панами: є постраждалі

Судно перевозило кукурудзу Українським коридором.

Внаслідок атаки ворожого безпілотника по Одещині пошкоджене судно під прапором Панами: є постраждалі
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Цивільне судно під прапором Панами було пошкоджене внаслідок удару російського дрона.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Судно перевозило кукурудзу Українським коридором. Атака сталась під час виходу з порту Чорноморськ.

"Є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про російську атаку по Одещині 4 березня?

  • Удень 4 березня росіяни завдали ракетного удару по півдню Одещини. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції. Відомо про 4 постраждалих, серед них - двоє дітей. Одна людина у важкому стані.
  • 4 березня ввечері окупанти вдруге за добу атакували інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю, а також три приватні житлові будинки. Постраждалих немає.
﻿
