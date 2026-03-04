Внаслідок атаки ворожого безпілотника по Одещині пошкоджене судно під прапором Панами: є постраждалі

Цивільне судно під прапором Панами було пошкоджене внаслідок удару російського дрона.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Судно перевозило кукурудзу Українським коридором. Атака сталась під час виходу з порту Чорноморськ.

"Є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про російську атаку по Одещині 4 березня?