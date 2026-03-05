ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Уночі зафіксували влучання 18 російських дронів у 8 локаціях

ППО знешкодила 136 безпілотників ворога. 

Уночі зафіксували влучання 18 російських дронів у 8 локаціях
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 5 березня російська армія запустила по території України 155 ударних дронів. ППО знешкодила 136 із них. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 8 локаціях. У трьох місцях впали уламки. 

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 05 березня (з 18:30 04 березня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди"», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 5 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

  • Армія Росії вночі 5 березня масовано атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура, спалахнули пожежі. Над Дніпропетровщиною збили 15 безпілотників. 
﻿
