Уночі зафіксували влучання 18 російських дронів у 8 локаціях

У ніч на 5 березня російська армія запустила по території України 155 ударних дронів. ППО знешкодила 136 із них. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 8 локаціях. У трьох місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 05 березня (з 18:30 04 березня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди"», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 5 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.