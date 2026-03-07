Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду

Жінка шукала та координувала інформаторів на Херсонщині і не тільки.

39-річну мешканку Херсона визнали винною у державній зраді, їй призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство довело, що засуджена через прихильність до Росії налагодила зв’язок із представниками держави-агресора через месенджер Telegram. Через спеціальні канали здійснювала пошук і координацію інформаторів на території Херсонщини та інших регіонів.

З липня 2023 року жінка передавала двом російським кураторам точні координати, фото та детальні відомості про місця дислокації українських воїнів, розташування техніки, маршрути пересування підрозділів. Вона повідомляла координати автозаправних станцій, час перебування там військових і їхнього транспорту, які згодом атакувались російськими військовими.

Жінку викрили у жовтні 2024 року в Херсоні. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою. Триває строк на апеляційне оскарження.