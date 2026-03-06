Після вербування агентка отримала завдання: збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку, яка наводила російські “КАБи” на оборонців Слов’янська на Донеччині.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисниця передавала росіянам координати для ударів по місту керованими авіабомбами.

Фігуранткою виявилася безробітна мешканка Слов’янська. У поле зору ворога жінка потрапила у прокремлівських Телеграм-каналах.

Після вербування агентка отримала завдання: збирати геолокації пунктів, де розташований особовий склад і техніка Сил оборони. Для цього фігурантка щоденно навідувалася до місцевого магазину, де шукала “випадкової” зустрічі з військовими, щоб завуальовано розпитати про місця їхнього базування.

Повертаючись додому, ворожа поплічниця проводила дорозвідку біля об’єктів, що, на її думку, могли використовувати українські оборонці.

Після розвідвилазок агентка позначала потенційні “цілі” на гугл-картах для оформлення звіту до рф.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).