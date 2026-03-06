Фігуранта затримали за місцем проживання, коли він споряджав вибухівку мобільними телефонами для віддаленої активації.

СБУ затримала іноземця за підозрою у підготовці теракату у Києві

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала іноземця, який на замовлення Росії готував подвійний теракт у Києві. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Відомо, що спочатку зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав СВП мобільними телефонами для віддаленої активації.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований росіянами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав “швидкі заробітки” у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів.

Компоненти для СВП він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер.

Далі фігурант у темну пору доби мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч.

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з РФ та бойові гранати.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій іноземця за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.