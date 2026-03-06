ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ попередила подвійний теракт у Києві. Затримали різноробочого з Південного Кавказу

Фігуранта затримали за місцем проживання, коли він споряджав вибухівку мобільними телефонами для віддаленої активації. 

СБУ попередила подвійний теракт у Києві. Затримали різноробочого з Південного Кавказу
СБУ затримала іноземця за підозрою у підготовці теракату у Києві

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала іноземця, який на замовлення Росії готував подвійний теракт у Києві. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Відомо, що спочатку зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав СВП мобільними телефонами для віддаленої активації. 

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований росіянами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав “швидкі заробітки” у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів.

Компоненти для СВП він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер.

Далі фігурант у темну пору доби мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч.

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з РФ та бойові гранати.

Підозрюваного затримали, коли він споряджав вибуховий пристрій мобільними телефонами для віддаленої активації
Підозрюваного затримали, коли він споряджав вибуховий пристрій мобільними телефонами для віддаленої активації

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій іноземця за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies