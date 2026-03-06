Тюремнику з Мордовії заочно повідомили підозру у катуванні українських полонених

Він бив наших військових електричним струмом та гумовим кийком по різних частинах тіла, а також морив їх голодом.

СБУ та Нацполіція заочно повідомили про підозру російському тюремнику, який катував українських полонених. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, зловмисником є громадянин РФ Руслан Холтобін – інспектор “виправної колонії № 10” у Республіці Мордовія.

Як встановило розслідування, у період з лютого 2023 року до жовтня 2025 року фігурант брав участь у тортурах над українськими військовополоненими, яких незаконно ув’язнювали до російської тюрми.

Задокументовано, як Холтобін під час ранкових та вечірніх обходів тюремних камер та карцеру бив електричним струмом та гумовим кийком по різних частинах тіла потерпілих.

Крім того, він регулярно бив полонених ногами, чинив на них психологічний тиск та залишав протягом тривалого часу без їжі та води.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Холтобіну про підозру за ч. 1. ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Незважаючи на те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і притягнути до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.