Дрони ЦСО "Альфа" СБУ цієї ночі вразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому "Джанкой"). Про це LB повідомили співрозмовники в СБУ.

За попередніми даними, вражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2" і дрони "Мохаджер-6" на льотному полі. Також під удар потрапили зенітна установка ЗУ-23 на вантажному автомобілі, два паливозаправники та наземна станція управління БпЛА "Форпост".

Фото: надано джерелами

"Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Фото: надано джерелами Атака дронів на Крим



