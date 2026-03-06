Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: безпілотники СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два ЗРГК "Панцир-С2" біля аеродрому Джанкой

Також під удар потрапили ворожі дрони. 

Джерела: безпілотники СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два ЗРГК "Панцир-С2" біля аеродрому Джанкой
Атака дронів на Крим
Фото: надано джерелами

Дрони ЦСО "Альфа" СБУ цієї ночі вразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому "Джанкой"). Про це LB повідомили співрозмовники в СБУ.

За попередніми даними, вражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2" і дрони "Мохаджер-6" на льотному полі. Також під удар потрапили зенітна установка ЗУ-23 на вантажному автомобілі, два паливозаправники та наземна станція управління БпЛА "Форпост".

Фото: надано джерелами

"Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атака дронів на Крим
Фото: надано джерелами
Атака дронів на Крим


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies