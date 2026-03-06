У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Полтавщині уламки російських дронів пошкодили житлові будинки

Масштаби руйнувань встановлюються.

На Полтавщині уламки російських дронів пошкодили житлові будинки
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Під час повітряної тривоги у п'ятницю, 6 березня, у Полтавському районі працювала ППО. Унаслідок падіння уласмків ворожих дронів пошкоджені будинки.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вдень під час повітряної тривоги у Полтавському районі працювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено три житлові будинки", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. Масштаби руйнувань встановлюються.

