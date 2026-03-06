На Полтавщині уламки російських дронів пошкодили житлові будинки

Під час повітряної тривоги у п'ятницю, 6 березня, у Полтавському районі працювала ППО. Унаслідок падіння уласмків ворожих дронів пошкоджені будинки.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вдень під час повітряної тривоги у Полтавському районі працювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено три житлові будинки", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. Масштаби руйнувань встановлюються.
- У ніч на 6 березня російська армія запустила по території України 141 безпілотник. ППО знешкодила 111 із них. Зафіксували влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, і ще в одному місці впали уламки.