На Львівщині минулої доби вогонь знищив понад 2700 кв м сухостою – виникло 7 пожеж на відкритих територіях

Рятувальники нагадують, що спалювання сухостою — не лише небезпечне, а й незаконне.

Фото: ДСНС

Минулої доби на Львівщині вогонь знищив понад 2700 кв.м. сухостою, повідомляє ДСНС. 

Виникло 7 пожеж на відкритих територіях. Разом із сухостоєм згоріло все живе, що мешкало на цих територіях — від комах до дрібних тварин.

Рятувальники нагадують, що спалювання сухостою — не лише небезпечне, а й незаконне. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи становлять від 3 060 до 6 120 грн для громадян та від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб.

“У тому, що спалювати суху траву — це дороге «прибирання», переконалася й мешканка села Новичка на Івано-Франківщині. Жінка вирішила навести лад на своїй ділянці, проте її дії під час профілактичного заходу виявили офіцер-рятувальник спільно з працівниками поліції”, — повідомляє ДСНС. 

Зазначається, що для виявлення паліїв рятувальники активно використовують БпЛА, з їхньою допомогою можна швидко знайти осередки загоряння та встановити тих, хто нищить довкілля.

