Унаслідок обстрілів Херсона поранено трьох людей. Окупанти влучили у медзаклад

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона поранено трьох людей, повідомили у Херсонській ОВА.
Близько 07:30 росіяни атакували з БпЛА Комишани.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму та струс головного мозку.
Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні. Унаслідок атаки 41-річний медбрат дістав вибухову травму та контузію. Також за медичною допомогою звернулась 56-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку.
Усіх трьох постраждалих госпіталізували.
- Вчора армія РФ атакувала населені пункти Херсонської області за допомогою артилерії та дронів різного типу. Загинув 79-річний чоловік, якого окупанти атакували у власній оселі. Ще четверо людей отримали поранення.