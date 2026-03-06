Унаслідок обстрілів Херсона поранено трьох людей. Окупанти влучили у медзаклад

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона поранено трьох людей, повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 07:30 росіяни атакували з БпЛА Комишани.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму та струс головного мозку.

Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні. Унаслідок атаки 41-річний медбрат дістав вибухову травму та контузію. Також за медичною допомогою звернулась 56-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Усіх трьох постраждалих госпіталізували.