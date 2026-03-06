Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Унаслідок обстрілів Херсона поранено трьох людей. Окупанти влучили у медзаклад

Серед поранених є двоє працівників лікарні.

Унаслідок обстрілів Херсона поранено трьох людей. Окупанти влучили у медзаклад
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона поранено трьох людей, повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 07:30 росіяни атакували з БпЛА Комишани.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму та струс головного мозку. 

Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні. Унаслідок атаки 41-річний медбрат дістав вибухову травму та контузію. Також за медичною допомогою звернулась 56-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Усіх трьох постраждалих госпіталізували.

  • Вчора армія РФ атакувала населені пункти Херсонської області за допомогою артилерії та дронів різного типу. Загинув 79-річний чоловік, якого окупанти атакували у власній оселі. Ще четверо людей отримали поранення.
