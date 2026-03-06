Унаслідок обстрілів Чернігівської області постраждала жінка. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вчора ввечері безпілотники “Герань” спричинили руйнування у селі Корюківської громади. пролунали два вибухи, зайнялися будинки і господарча споруда. На місці працювали вогнеборці.

Постраждала власниця оселі. Медики надали їй допомогу на місці.

Усього протягом минулої доби в області зафіксували 38 обстрілів росіян, відомо про 53 вибухи. Під ударом перебувало прикордоння, переважно ворог атакує населені пункти FPV-дронами.