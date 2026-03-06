ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині пролунало 52 вибухи, унаслідок атак РФ постраждала жінка

Під ударом перебувало прикордоння, переважно ворог атакує населені пункти FPV-дронами.

На Чернігівщині пролунало 52 вибухи, унаслідок атак РФ постраждала жінка
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Унаслідок обстрілів Чернігівської області постраждала жінка. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вчора ввечері безпілотники “Герань” спричинили руйнування у селі Корюківської громади. пролунали два вибухи, зайнялися будинки і господарча споруда. На місці працювали вогнеборці. 

Постраждала власниця оселі. Медики надали їй допомогу на місці. 

Усього протягом минулої доби в області зафіксували 38 обстрілів росіян, відомо про 53 вибухи. Під ударом перебувало прикордоння, переважно ворог атакує населені пункти FPV-дронами.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies