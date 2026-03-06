Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Ощадбанк заявив, що його інкасаторів незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія.

Фото: Сергей Нужненко

Ощадбанк вдень 6 березня заявив, що його інкасаторів незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини. 

За офіційними даними, отриманими Ощадом, сім його співробітників, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини. Представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Ощадбанк також не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання.

Банк не бачить жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу, які здійснювали традиційний рейс. З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

Банк зазначив, що всі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в Ощадбанку: від 3-4 років до 17-21 року.

Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України. Загальний обсяг коштів Ощадбанку, доля яких наразі невідома, становить 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і повернення затриманих автівок та цінностей державного банку.

Банк нагадав, що вчора, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.

Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку знаходились в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтверджено представниками Посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.

Нещодавно угорські медіа із посиланням на Угорську податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, «виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії».

