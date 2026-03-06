Одеську суддю засудили на 6 років за хабар у 4 тисячі доларів

Справа тривала майже три роки, обвинувачена затягувала процес.

ВАКС засудив до 6 років позбавлення волі суддю з Одеси за хабар у 4 тисячі доларів.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі судді Київського райсуду Одеси Людмили Салтан.Її засудили до 6 років позбавлення волі за прохання та отримання хабаря у 4 тисячі доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі", - йдеться в повідомленні.

Також суд конфіскував житловий будинок Салтан у Одеській області площею 451 квадрат та автомобіль Audi Q8.

Обвинувальний акт у цій справі надійшов до ВАКС ще у червні 2023 року, однак обвинувачена затягувала процес.

Як йдеться в заяві, суддя хворіла, наймала інших адвокатів, а восени 2024 року мобілізувалися до морської піхоти. Згодом вона отримала штраф за появу на службі у стані сп’яніння.