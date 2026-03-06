У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоПодії

Одеську суддю засудили на 6 років за хабар у 4 тисячі доларів

Справа тривала майже три роки, обвинувачена затягувала процес.

Одеську суддю засудили на 6 років за хабар у 4 тисячі доларів
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

 ВАКС засудив до 6 років позбавлення волі суддю з Одеси за хабар у 4 тисячі доларів.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі судді Київського райсуду Одеси Людмили Салтан.Її засудили до 6 років позбавлення волі за прохання та отримання хабаря у 4 тисячі доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі", - йдеться в повідомленні.

Також суд конфіскував житловий будинок Салтан у Одеській області площею 451 квадрат та автомобіль Audi Q8.

Обвинувальний акт у цій справі надійшов до ВАКС ще у червні 2023 року, однак обвинувачена затягувала процес. 

Як йдеться в заяві, суддя хворіла, наймала інших адвокатів, а восени 2024 року мобілізувалися до морської піхоти. Згодом вона отримала штраф за появу на службі у стані сп’яніння.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies