Російські силовики посилили рейди у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці.

на ТОТ Херсонщини посилили репресії проти українців

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські силовики посилили рейди проти місцевого населення. Перевірки документів і затримання активізувалися у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, окупаційні "правоохоронці" отримали вказівку затримувати людей, яких підозрюють у нелояльності до окупаційної влади або підтримці України.

Причиною посилення таких дій стали заяви президента Росії Владіміра Путіна про необхідність активніше боротися з так званими "екстремізмом" і "русофобією" на тимчасово окупованих територіях.

Кремлівський лідер наголосив на важливості цієї роботи, фактично давши сигнал до посилення контролю та придушення будь-яких проявів незгоди.

Під визначення "екстремізму" окупаційна влада може підводити звичайні прояви проукраїнської позиції, критику адміністрації або навіть активність у соціальних мережах. Через це рейди, перевірки та затримання дедалі частіше використовують як інструмент тиску та залякування місцевих жителів.

Посилення репресій на окупованих територіях пов’язують із підготовкою до майбутніх виборів до державної думи РФ.

Таким чином окупаційна влада намагається усунути будь-які прояви незгоди та створити повністю контрольоване політичне середовище перед проведенням виборчої кампанії.