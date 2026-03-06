Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Херсонщині через агресію РФ загинула людина. Ще четверо – поранені

Від російських обстрілів постраждали 28 населених пунктів області. 

Фото: З відкритих джерел

Упродовж доби російські війська атакували 28 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, ще четверо – поранені. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Дудчани, Широка Балка, Станіслав, Новодмитрівка, П'ятихатки, Золота Балка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Комишани, Львове, Микільське, Придніпровське, Садове, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Янтарне, Олександрівка, Софіївка, Велетенське, Бургунка, Качкарівка, Новокаїри та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць необхідно звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

