Ворог нічними обстрілами поранив 3 людей в Дніпропетровській області

У ніч на 6 березня армія Росії атакувала три райони Дніпропетровської області. Била “Ураганом”, дронами і артилерією.

В Нікопольському районі постраждали троє людей – дівчинка 15 років, чоловік 66 років та 55-річна жінка. Усіх лікуватимуть абмулаторно, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни били по Нікополю, Мирівській і Покровській громадах.

“Пошкоджені інфраструктура, кілька адмінбудівель, підприємство, магазини, перукарня. Знищені оселя, 3 господарські споруди та авто. Понівечені понад 20 багатоповерхових і приватних будинків, автобуси, легковики та вантажівки”, – сказав Ганжа.

Також окупанти били по Кривому Рогу. Пошкоджені багатоповерхівки, ліцей, підприємство, інфраструктурний об'єкт.

“У Васильківській громаді, що на Синельниківщині, 2 приватні будинки знищені, ще 2 – пошкоджені”, – додав начальник обласної адміністрації.

Кривий Ріг перебував під масованим ударом другу ніч поспіль.

Голова Ради оборони міста повідомив, що станом на ранок пожежі, що виникли внаслідок нічного обстрілу, ліквідовані. Пошкоджені десятки будинків.



