​Втрати армії РФ за вчора становлять 950 осіб

Упродовж доби російська армія втратила 950 солдатів, 7 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб
- танків – 11 734 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 960 (+45) од.
- РСЗВ – 1 669 (+2) од.
- засоби ППО – 1 320 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.
- спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Дані уточнюються.