Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
​Втрати армії РФ за вчора становлять 950 осіб

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 271 350 солдатів. 

​Втрати армії РФ за вчора становлять 950 осіб
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБР

Упродовж доби російська армія втратила 950 солдатів, 7 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб 
  • танків – 11 734 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 960 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 669 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 320 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.
  • спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
