Фігурист Кирило Марсак: «Росіяни вкрали моє дитинство»

Ми зідзвонилися з ним, щоб обговорити його виступ на Іграх, вплив батька на кар’єру, життя в Херсоні, тренування за кордоном і скандали з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). У якому віці потрібно починати займатися фігурним катанням, як росіяни вкрали дитинство Марсака, а його виступ врятував батька, чому фіни не люблять росіян і що відбувається з тілом фігуриста під час виконання четверних стрибків – читайте у великому ексклюзивному інтерв’ю Кирила Марсака на LB.ua.

Уродженець Херсона вдало відкатав коротку програму на Іграх, оновивши свій найкращий результат на десять (!) балів і, як наслідок, достроково кваліфікувався до довільного прокату з одинадцятої позиції. До слова, цей результат став найкращим для України в короткій програмі на Олімпіаді за 24 роки. Свій виступ Кирило присвятив батькові, який служить у Збройних силах України. Попри погрози з боку росіян у соцмережах і психологічно важкий прокат одразу після російського «нейтрала» Кирило в підсумку посів дев’ятнадцяту сходинку на Олімпіаді .

Фігурист Кирило Марсак – єдиний представник України у фігурному катанні на Олімпійських іграх-2026 року в Мілані та Кортіні. Він приїхав на змагання у статусі дебютанта, а вже після короткої програми змусив заговорити про себе весь світ.

Олімпійські ігри-2026 були дебютними для тебе. Ти розпочав із короткої програми і покращив свій найкращий результат на 10 балів. Про такий старт можна лише мріяти?

Ми не очікували настільки великих балів. У той день у короткій програмі я не міг зробити нічого краще й отримав такі бали, про які в цьому сезоні справді навіть не мріяв. Коли плануєш покращити персональний рекорд на 3-4 бали, а вдається на 10, то залишається лише радіти. Я був дуже щасливий.

Якби виконав усе чисто, то, можливо, зайшов би в десятку кращих на Олімпійських іграх

Ти не лише виконав усі елементи без падінь, а й відкатав програму максимально плавно. Аналізував свій виступ?

У короткій програмі я виходив зі спокійним серцем, а от у довільній програмі було багато зовнішніх факторів, які вплинули на мене, зокрема: відсторонення Владислава Гераскевича, увага від українського суспільства, хейт від росіян… На довільну програму не вдалося налаштуватися, адже я закрився у собі й у підсумку не показав той результат, який хотів.

Фото: EPA/UPG Кирило Марсак під час прокату короткої програми на Олімпійських іграх

Причина лише в голові?

Так, абсолютно. Я підходив у найкращій формі в кар’єрі до довільного виступу. Загалом був готовий катати чисто фізично, але психологічно не впорався.

У довільній програмі впали ледь не всі фігуристи – 20 з 24. Чому? Щось трапилося з льодом?

Це Олімпійські ігри – абсолютно інший звір. Такі змагання відбуваються раз на чотири роки, тому нерви просто били через край. Що казати, якщо навіть головний фаворит на золоту медаль Ілля Малінін не впорався з напругою. Казали, що його неможливо перевершити, а він у підсумку посів восьму сходинку. Так фігурне катання ще не хитало (сміється, – LB.ua).

Наскільки неочікуваною була перемога представника Казахстану Михайла Шайдорова – не найбагатшої історично на фігуристів країни?

Його перемога стала сенсаційною, але була абсолютно заслуженою. Він виконав програму чисто, тому справедливо переміг.

Фото: EPA/UPG Марсак виконує довільну програму на Олімпійських іграх-2026

Чи був у тебе шанс зачепитися за медаль у випадку чистого прокату?

Ні, на цих змаганнях можливості не було. Мій контент був не настільки складним. Якби виконав усе чисто, то, можливо, зайшов би в десятку кращих, але не вище.

Складність програми – це головна причина?

Так. Окрім того, у мене ще невеликий рейтинг. Тут поясню. Якщо у тебе високий рейтинг, судді лояльніше до тебе ставляться. Щоб вони тебе помічали, потрібно зробити собі ім’я. Ситуація, коли приходить ноунейм і бере золото, – це великий виняток. Цього можна досягнути лише важкою працею. І ми це зробимо.

Після виступу Гуменника всі скандували "маладєц", і мене поплавило

Після короткої програми росіяни атакували твої соцмережі. Чому? Що писали?

В інтерв’ю Dolce Welle я сказав, що нейтральних атлетів на Олімпійських іграх не повинно бути. Поки триває війна, вони не можуть представляти свою країну навіть у нейтральному статусі. Вони не повинні виступати, якщо мають російський паспорт. Російські ЗМІ розкрутили це так, що я сказав це конкретно в контексті «нейтрального» Петра Гуменника. Потім полилося. Мені писали стільки бруду… Писали, що я не заслуговую бути на Олімпіаді, писали про мої результати, які були три роки тому… Були погрози, образи…

Як ти діяв?

Спочатку це було навіть смішно, але в підсумку мене трішки підкосило. Треба було просто блокувати всіх та й усе. Знатиму на майбутнє. У нас загалом дітей змалку вчать не мовчати, тому ми продовжимо говорити про злочини Росії, про недоречність виступу «нейтралів» на змаганнях.

Фото: EPA/UPG Український фігурист Кирило Марсак

У фігурному катанні залишається багато росіян, окрім «нейтралів», які змінили свої паспорти. Наскільки це впливає на твій розвиток?

Тут варто відзначити, що не всі фігуристи, які мають російські прізвища, підтримують війну чи взагалі якось пов’язані з Росією. Декого у нас, наприклад, захейтили без причини. Є фігуристи, які не живуть у Росії, не тренуються там і єдине, що їх пов’язує з цією країною, – це прізвище. Мова, зокрема, про представника Польщі, про Малініна зі США. Є й ті, хто тренується в Росії, але таких меншість, на щастя, – три-чотири людини максимум.

Ти розповідав, що під час Олімпійських ігор на тебе негативно вплинув жереб, адже довелося виступати одразу після «нейтрального» Гуменника. Що саме збило тебе з пантелику?

Він мав велику підтримку трибун. Швидше за все, туди пролізли росіяни. Після його виступу багато людей скандували «маладєц», і мене трішки поплавило.

Фото: EPA/UPG Кирило Марсак під час виступу на Олімпійських іграх-2026

Ти бачив, що перед оголошенням твого результату оператор Олімпіади перевів камеру саме на обличчя Гуменника? Навіщо?

Я думаю, що вони не до кінця зрозуміли, що зробили. На міжнародних змаганнях ISU (Міжнародний союз ковзанярів) це нормальна практика, коли під час оголошення результатів конкурентів показують лідера таблиці конкретно в цей момент. Швидше за все, оператори не зрозуміли, що в контексті війни, яку розв’язала Росія, це виглядало брудно.

Як ти ставишся до Іллі Малініна?

Ми знайомі з ним особисто, спілкуємося на змаганнях. Скажу відверто: я не помічав за ним неправильної позиції. Його батьки не люблять Росію, вони не підтримують війну. Сам Ілля жодного разу там не був. Нічого поганого не можу сказати про нього як про людину. А спортсмен він справді крутий.

Чи бачив ти, як росіяни розганяли історію про те, що Малінін спілкувався з Шайдоровим – олімпійським чемпіоном з Казахстану – російською мовою? Це правда?

Вони спілкувалися англійською мовою. Михайло – представник Казахстану, який просить не асоціювати його з росіянами й Росією. Усе, що розганяють росіяни про фігурне катання й окремих фігуристів, – це треш. У людей проблеми з головою.

Коли будеш крутити сальто на льоду, як Малінін?

Це реально, але моя тренерка не дозволяє цього робити з безпекових причин. Цей варіант не розглядаємо. Та й судді його не оцінюють.

Ти задоволений своїм виступом на Олімпійських іграх-2026 в Італії?

Це прекрасний досвід, який стане в нагоді. Я оцінюю позитивно свій виступ і сподіваюся, що він допоможе мені під час становлення як спортсмена.

Фото: EPA/UPG Кирило Марсак на Олімпійських іграх-2026

На Олімпіаді відбулося багато скандалів, пов’язаних із дискваліфікацією Гераскевича через шолом пам’яті, забороною одягати свої шоломи Катерині Коцар, Олегу Гандею. Як це вплинуло на тебе?

Мені було дуже сумно, якщо чесно. Я жив в одному номері з Олегом Гандеєм, шолом якого теж забанили. Заборона шоломів негативно вплинула на мене. Здавалося, що все проти нас. До прикладу, кейс Влада Гераскевича, якого дискваліфікували авансом – за намір одягнути шолом. Це ж абсурд. Рішення МОК помилкове, бо шолом Влада – це не політика, а шана спортсменам, які загинули від рук Росії. Там були не лише люди, які брали активну участь в обороні України, а й діти, яких російська ракета застала вдома або на вулиці… Для мене це про пам’ять, а не політику. Шкода, що доводиться пояснювати очевидне, поки росіяни вбивають українців, знищують нашу інфраструктуру, зокрема мою ковзанку в Херсоні.

Росіяни зруйнували ковзанку в Херсоні без можливості її відновити

Ти з Херсона. Чи залишилися там зараз рідні, друзі?

Залишилися дідусь, бабуся й тітка. Вони були там ще до повномасштабного вторгнення Росії, пройшли окупацію, дочекалися звільнення міста й продовжують жити. Ніхто з них не хотів жити під Росією, для них цього варіанту не існувало. Ситуація в Херсоні важка через постійні російські обстріли, але вони не падають духом. Загалом варто сказати, що вони – мої найвідданіші фанати.

Коли читаєш новини про Херсон, тебе це мотивує, злить чи дезорієнтує?

Це мене дуже злить. Водночас я розумію, що мій хороший виступ може порадувати людей в Україні, зокрема в Херсоні. Знаю, що навіть незнайомі люди підходять до моїх рідних і дякують їм. Намагаюся нести світло цим людям, приносити їм позитивні новини.

Ковзанку, де ти починав займатися фігурним катанням, Росія зруйнувала?

Так, росіяни повністю зруйнували її без можливості відновлення. Загалом були три прильоти по ковзанці. Саме там почалася моя кар’єра. Без цього місця мене б як фігуриста взагалі не було.

Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков Знищена Росією ковзанка "Фаворит-арена" в Херсоні

Знищили рідне для тебе місце…

Так, і не лише ковзанку. Росіяни зруйнували 20-ту гімназію, в якій я вчився до восьмого класу, – одну з найстаріших будівель у Херсоні… У наш дім, на поверх вище від нашої квартири, прилетіла ракета…

Я не розумів, чому мене закрили в цьому "холодильнику"

Коли ти почав займатися фігурним катанням? Наскільки я знаю, зазвичай ви починаєте вкрай рано.

Так, фігурне катання – це висококоординаційний вид спорту, тож тут варто починати якомога раніше. Я почав у чотирирічному віці.

Фото: З особистого архіву Кирила Марсака Семирічний Кирило із сестрою Єлизаветою на льоду «Фаворит Арени» в Херсоні

Чому фігурне катання?

Це було не моє рішення, якщо чесно. Моя сестра – Єлизавета Марсак – дуже хотіла займатися фігурним катанням. Коли у Херсоні відкрили ковзанку, мої батьки відвели її на секцію фігурного катання, а часу возити нас у різні місця не було… Так я й опинився у фігурному катанні. Спочатку мені дуже не подобалося, бо я не розумів, чому мене закрили в цьому «холодильнику». Я бігав собі по льоду, лупцював бортики й намагався протестувати. З часом мені почало подобатися, особливо коли через заняття треба було пропускати школу. Років у 8–9 я вже усвідомив, що це крутий вид спорту.

Що найбільше подобається у фігурному катанні?

Стрибки.

Ukrainian Kyrylo Marsak's Quad Lutz Attempt at the 53rd Volvo Open Cup.

4Lzq (GOE of -0.77) pic.twitter.com/DdZNuDvfrU — TheGooseArmada (@TheGooseArmada) November 2, 2024

Які саме?

Та різні, насправді. До речі, я став першим українцем, який виконав на змаганнях четверний лутц. Стрибки – це моя фішка, якщо можна так сказати.

Стрибки – це найважче у фігурному катанні?

Думаю, що так. Читав дослідження, що під час четверних стрибків фігуристи отримують таке перевантаження, як космонавти на орбіті.

Здоров’я це не додає, так?

Професійний спорт – це точно не про здоров’я. Водночас треба тримати баланс, щоб не перевантажувати себе дарма. Щоб кар’єра була довгою, потрібно інколи збавляти оберти. Таке собі стратегічне планування, яке дозволяє підходити до головних турнірів у кращій формі.

На кого рівняєшся у фігурному катанні?

Нейтон Чен – олімпійський чемпіон і мій кумир. Його катання – це щось неймовірне. Він закінчив кар’єру у 2022 році, тож, на жаль, не побачив його катання наживо, але буду дуже радий познайомитися з ним у майбутньому.

Фото: nstagram.com/kmarsak Кирило Марсак з батьками

Скоро він сам захоче з тобою познайомитися… Ще один твій кумир – батько, який нині служить у Збройних силах України. У якому році він доєднався до війська?

Його мобілізували у вересні 2024 року. З того часу він служить у ЗСУ.

Як ти відреагував на це?

Насправді було важко усвідомити це. Ми дуже переживали й досі переживаємо за нього. Важко сприймати, що твоя рідна людина знаходиться фактично в постійній небезпеці. Розумію, що я не один такий, і зараз в Україні багато хто знаходиться у схожій ситуації. Звісно, усвідомлюю, що це важливо, що наша держава існує завдяки тим, хто її захищає, але я, як і всі, хвилююся за близьку людину. Це теж нормально.

Ти розповідав історію, як твій виступ фактично врятував батька…

Так, це було на чемпіонаті України 2025 року. У квітні моєму батьку дали відпустку на два тижні, щоб він міг побачитися зі мною, приїхати на змагання. В якомусь сенсі це його врятувало. У той час декілька його побратимів отримали поранення, а дехто загинув… Себе він у цьому теж винив, бо не був поряд з ними…Розумієте, після цього всього Гуменник у розмові зі своїми російськими ЗМІ заявляє, що моя позиція про «нейтралів» – це трансляція позиції нашої федерації, а я – хороший хлопець. Ні, усе, що я кажу, – це моя позиція, і я її тримаю.

Чи спілкувався з батьком після Олімпіади? Він дивився твій виступ?

Так, говорили. Він був дуже радий після короткої програми. Довільний прокат, на жаль, не зміг подивитися в прямому етері, але переглянув повтор. Підтримував мене, підбадьорював – усе як зазвичай.

Я заходив на його сторінку в соцмережах і відзначив, що ти – головний герой там.

Так, його сторінка присвячена мені (сміється, – LB.ua), тому для мене було вкрай важливо присвятити йому свою коротку програму, яку я катаю під музику Андреа і Матео Бочеллі «Fall on Me». Це історія батька і сина. Андреа Бочеллі сліпий, тому не може бачити сина, але, попри все, вони з’єднані, люблять один одного… У пісні є така цитата: «Коли я заплющую очі, я бачу тебе всюди». Те ж саме зі мною і моїм батьком. Хоч знаходимося дуже далеко, ми любимо один одного й відчуваємо підтримку один одного.

Саме він надіслав тобі цю пісню?

Так, він часто надсилає мені різні музичні твори, зокрема й цей. Коли ми спілкувалися з моїм хореографом, вона теж запропонувала її. Подумали, що це буде дуже крутий кейс, якщо присвятити програму батькові. Так і сталося.

За іронією долі, це був твій найкращий виступ у кар’єрі.

Так, він був там – зі мною на льоду в Італії. Сподіваюся, що він зможе піти у відпустку на чемпіонат України й побачить, як я виступаю, хоча розумію, що це буде складно зробити. Моє завдання зараз – підготуватися. Наполегливо над цим працюємо разом з моєю тренеркою Аліною Маєр-Віртанен.

Фіни знають ціну своєї свободи, тому добре розуміють нас

Як ти потрапив до неї?

Влітку 2022 року Аліна запросила мене тренуватися до Фінляндії на літні збори. Наша співпраця була приємною як для мене, так і для команди Аліни, тож мені запропонували тренуватися там на постійній основі. Я погодився. З часом наші стосунки стали родинними. До прикладу, перші півтора року я жив у батьків Аліни і лише потім переїхав на зйомну квартиру. Вони мене кормили, поїли, допомагали. Насправді вони роблять дуже багато. Батько Аліни приїжджає на кожні змагання підтримати мене. Мабуть, такий зв’язок – це ключ нашої співпраці. Ми на одній хвилі, вміємо говорити й мовчати, що теж важливо. Шукаємо підхід один до одного й, насправді, маємо гарні здобутки на цій ниві.

Фото: instagram.com/alina.mayervirtanen Кирило Марсак і Аліна Маєр-Віртанен в Італії

Яка її роль у твоєму виступі на Олімпіаді?

Якби не Аліна, я не досяг би того рівня, який у мене зараз є. Виступ на Олімпіаді, а особливо в короткій програмі, – це така ж її перемога, як і моя. Тренери грають надважливу роль у житті спортсменів, але їм, на жаль, не так часто приділяють увагу. На Олімпіаді-2026 в Італії їм навіть подарунків не дали. Ставилися до них як до челяді… А насправді 99 відсотків спортсменів без тренерів на Олімпійських іграх не було б.

МОК варто змінити свій підхід до цього питання, та й не лише до цього. Та й не лише МОК, а й Міжнародному паралімпійському комітету…

О-о-о-о! З останнього – рішення допустити росіян і білорусів під власними прапорами… Як це взагалі можливо під час війни?.. Жах.

Ти тренуєшся у Фінляндії. Мову вже вивчив?

Ой, з цим складно. Фінська мова не схожа на інші зовсім, тож її треба вчити буквально з нуля. Я поступово вчу, можу на базовому рівні щось сказати, але поки без особливих здобутків у цьому аспекті.

Нордичні країни системно підтримують Україну в боротьбі проти росіян. Ти відчуваєш, що фіни прихильні до українців?

Так, фіни дуже допомагають. Вони дуже доброзичливі до українців і водночас не люблять росіян. Фіни пам’ятають Північну війну, коли маленькій, але гордій Фінляндії довелося виборювати свою свободу в боротьбі з радянськими окупантами. Вони добре засвоїли той урок, знають ціну своєї свободи, тому добре розуміють нас.

Коли плануєш відвідати Україну?

Приїду на чемпіонат України, який відбудеться в кінці березня. Дуже хочу вже приїхати в Україну, скучив.

Наскільки важко тренуватися за кордоном?

Важко, але в Україні, на жаль, не вистачає ковзанок для тренувань. Багато в чому через Росію, яка методично знищує українські льодові арени.А скільки часу на день треба займатися на льоду?

Якщо це підготовка до змагань, то близько 4–5 годин щоденно.

Спілкувався з Іваном Шмуратком – українським фігуристом, який розповів, що готувався до змагань на ковзанці в столичному торговому центрі. Що ти думаєш про це?Це, якщо чесно, не вкладається в голові. Я схиляю голову перед кожним фігуристом і фігуристкою, хто тренується, готується до змагань в Україні. Ці люди – спортивні герої.

Говорив зі Шмуратком після Олімпіади?

Так, він привітав мене. Було дуже приємно.

Ви вдвох зараз – обличчя українського чоловічого фігурного катання. Побачимо вас у майбутньому разом на міжнародних турнірах?

Таке можливо. На чемпіонаті Європи я заробив дві квоти для України на наступний рік. Таке ж завдання стоїть на чемпіонат світу. Така ймовірність є. Ми розвиваємося, ще підростає Єгор Курцев. Це стимулює розвиватися.

Конкуренція спортивна?

Лише так. Ми як маленька родина. Нас не так багато, тому ставимося один до одного дружньо.

У тебе є можливість звернутися до українців.

Дякую вам за все! Дякую вболівальникам за підтримку, дякую за те, що стимулюєте розвиватися. Окремо дякую усім, хто служить в Силах оборони України, усім, хто захищає нашу державу від ворога, хто дає можливість виступати під нашим прапором, представляти нашу державу на міжнародній арені й популяризувати її у світі. Може, пафосно прозвучить, але навіть після найтемнішої ночі приходить світанок. Переможемо.

На наступній Олімпіаді візьмеш золоту медаль?

Рухаємося до вершини. А там золота чи срібна (медаль)… Вид з цієї вершини буде гарним.