Формула-1 може скоротити календар чемпіонату через війну на Близькому Сході

У квітні заплановані одразу два Гран-прі в країнах, які наразі зазнають обстрілів.

Формула-1 може скоротити календар чемпіонату через війну на Близькому Сході
Формула-1. Гран-прі Саудівської Аравії
Фото: EPA/UPG

Чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула-1 може зазнати змін через бойові дії на Близькому Сході, де вже у квітні мають відбутися дві гонки - Гран-прі Бахрейну та Гран-прі Саудівської Аравії.

Як пише RacingNews365, у Міжнарожній автомобільній федерації говорять про те, що стежать за розвитком ситуації і ухвалюватимуть рішення на основі принципів безпеки.

Одним із варіантів є скасування гоночних вікендів та скорочення чемпіонату з 24 Гран-прі до 22. Проте розглядають також варіант з заміною етапів на європейські треки.

Очевидним кандидатом є італійська Імола, яка приймала гонки у минулих сезонах, але цьогоріч не має місця у календарі через появу нового Гран-прі на вуличній трасі у Мадриді.

Також раніше запланованих термінів може відбутися повернення у Королеву автоспорту Гран-прі Португалії та Туреччини, які мали поповнити список лише у 2027 році. 

Остаточні зміни до календаря, якщо такі будуть потрібні, погоджуватимуть не пізніше Гран-прі Японії, яке заплановане на 29 березня. 

