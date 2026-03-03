ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСпорт

Німеччина не братиме участі в Параді Націй на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Таким чином церемонію відкриття бойкотуватимуть вже 11 країн.

Німеччина не братиме участі в Параді Націй на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Фото: МЗС України

 Німецький паралімпійський комітет прийняв рішення не брати участі в Параді Націй на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Як повідомили в МЗС України, вже 11 країн та ЄС ухвалили рішення бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026, на якій піднімуть російські та білоруські прапори. 

"Шкода, що МПК вирішили перетворити те, що мало бути церемонією сприяння миру, на шоу воєнної пропаганди для Москви та Мінська. Бойкот – це природна реакція на такий ганебний крок", - заявив Андрій Сибіга.

Що передувало

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом росіянам і чотирьом білорусам взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 в Італії під власними прапорами. Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли одна з двох найвищих міжнародних спортивних організацій прямо дозволила представникам країн-агресорок демонструвати державну символіку на змаганнях.

﻿
