Німеччина не братиме участі в Параді Націй на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Німецький паралімпійський комітет прийняв рішення не брати участі в Параді Націй на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Як повідомили в МЗС України, вже 11 країн та ЄС ухвалили рішення бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026, на якій піднімуть російські та білоруські прапори.

"Шкода, що МПК вирішили перетворити те, що мало бути церемонією сприяння миру, на шоу воєнної пропаганди для Москви та Мінська. Бойкот – це природна реакція на такий ганебний крок", - заявив Андрій Сибіга.

Що передувало

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом росіянам і чотирьом білорусам взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 в Італії під власними прапорами. Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли одна з двох найвищих міжнародних спортивних організацій прямо дозволила представникам країн-агресорок демонструвати державну символіку на змаганнях.