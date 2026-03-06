Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Суд підтвердив заочний вирок командиру РФ, який тримав у підвалі 369 людей як “живий щит”

У підвалі було 69 дітей. Через нелюдські умови утримання та відсутність медичної допомоги загинули 10 осіб.

Суд підтвердив заочний вирок командиру РФ, який тримав у підвалі 369 людей як “живий щит”

У Чернігівській області прокурори підтвердили в апеляції вирок командиру Росії, який наказав утримувати цивільних у підвалі школи як “живий щит”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Військовий наказав утримувати цивільних у підвалі школи в селі Ягідне Чернігівського району. Його заочно визнано винним у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

У суді прокурор довів, що капітан ЗС Росії з позивним “Клен” під час тимчасової окупації села Ягідне наказав підлеглим утримувати у підвалі місцевої школи 369 цивільних, серед яких 69 дітей. Усвідомлюючи, що ЗСУ не атакуватимуть будівлю з цивільними жителями, окупанти використовували їх як “живий щит” для прикриття свого командного пункту.

Через нелюдські умови утримання та відсутність медичної допомоги загинули 10 людей.

Апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін – 12 років увʼязнення. 

﻿
