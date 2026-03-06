Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд розгляне справу про знущання з мешканки Запорізької області, з якої хотіли отримати “зізнання” у співпраці з ЗСУ

Обвинувачені – старші оперуповноважені так званої “державної служби безпеки Запорізької області”, один з них українець. Жінці погрожували, зокрема, звгалтуванням.

Суд розгляне справу про знущання з мешканки Запорізької області, з якої хотіли отримати “зізнання” у співпраці з ЗСУ
Фото: slidstvo.info

До суду скерували обвинувальний акт щодо двох представників окупаційної влади, які під час тимчасової окупації Запорізької області застосували фізичне насильство до місцевої жительки, погрожували зґвалтуванням та катуванням. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинувачені – старші оперуповноважені відділу боротьби з тероризмом і захисту конституційного ладу так званої “державної служби безпеки Запорізької області”. 

Один із них – громадянин України, який добровільно перейшов на бік окупантів. Їм інкриміновано жорстоке поводження з цивільними, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року жінку з Мелітопольського району затримали та помістили до захопленого відділення поліції, в одиночну камеру. Під час допитів 26 листопада обвинувачені намагалися отримати “зізнання” у співпраці зі ЗСУ – били долонями по вухах. 

Паралельно вони здійснювали психологічний тиск: погрожували сексуальним насильством і катуванням. Зокрема казали, що можуть відправити її до Мелітопольської колонії, де ув’язнені нібито вчинятимуть насильство. Такі дії повторювалися під час кожного допиту, а погрози чергувалися з ударами, якщо потерпіла відмовлялася давати потрібні покази.

“Державна служба безпеки Запорізької області”, за версію слідства, була створена окупаційною адміністрацією для придушення спротиву та переслідування місцевих громадян, підозрюваних у підтримці України.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies