Суд розгляне справу про знущання з мешканки Запорізької області, з якої хотіли отримати “зізнання” у співпраці з ЗСУ

Обвинувачені – старші оперуповноважені так званої “державної служби безпеки Запорізької області”, один з них українець. Жінці погрожували, зокрема, звгалтуванням.

До суду скерували обвинувальний акт щодо двох представників окупаційної влади, які під час тимчасової окупації Запорізької області застосували фізичне насильство до місцевої жительки, погрожували зґвалтуванням та катуванням.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинувачені – старші оперуповноважені відділу боротьби з тероризмом і захисту конституційного ладу так званої “державної служби безпеки Запорізької області”.

Один із них – громадянин України, який добровільно перейшов на бік окупантів. Їм інкриміновано жорстоке поводження з цивільними, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року жінку з Мелітопольського району затримали та помістили до захопленого відділення поліції, в одиночну камеру. Під час допитів 26 листопада обвинувачені намагалися отримати “зізнання” у співпраці зі ЗСУ – били долонями по вухах.

Паралельно вони здійснювали психологічний тиск: погрожували сексуальним насильством і катуванням. Зокрема казали, що можуть відправити її до Мелітопольської колонії, де ув’язнені нібито вчинятимуть насильство. Такі дії повторювалися під час кожного допиту, а погрози чергувалися з ударами, якщо потерпіла відмовлялася давати потрібні покази.

“Державна служба безпеки Запорізької області”, за версію слідства, була створена окупаційною адміністрацією для придушення спротиву та переслідування місцевих громадян, підозрюваних у підтримці України.