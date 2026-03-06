У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський на Донеччині: Окупанти готують весняний наступ, зміцнюємо фронт

Президент наголосив на критичній важливості стабільного постачання боєприпасів та техніки для бригад.

Зеленський на Донеччині: Окупанти готують весняний наступ, зміцнюємо фронт
Володимир Зеленський на Донеччині
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, де зустрівся з бійцями ключових підрозділів, що стримують натиск ворога. 

Глава держави повідомив, що відвідав позиції 28-ї, 24-ї та 100-ї окремих механізованих бригад, а також 36-ї бригади морської піхоти.

Головну увагу під час візиту зосередили на підготовці до ймовірного загострення бойових дій. За словами Зеленського, Росія не полишає планів захопити регіон і готує масштабний наступ на Донеччині вже цієї весни.

Президент наголосив на критичній важливості стабільного постачання боєприпасів та техніки для бригад. Також він вручив бійцям державні нагороди.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies