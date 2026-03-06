Президент наголосив на критичній важливості стабільного постачання боєприпасів та техніки для бригад.

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, де зустрівся з бійцями ключових підрозділів, що стримують натиск ворога.

Глава держави повідомив, що відвідав позиції 28-ї, 24-ї та 100-ї окремих механізованих бригад, а також 36-ї бригади морської піхоти.

Головну увагу під час візиту зосередили на підготовці до ймовірного загострення бойових дій. За словами Зеленського, Росія не полишає планів захопити регіон і готує масштабний наступ на Донеччині вже цієї весни.

Президент наголосив на критичній важливості стабільного постачання боєприпасів та техніки для бригад. Також він вручив бійцям державні нагороди.