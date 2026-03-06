Генштаб: росіяни не припиняють штурмів на Покровському та Костянтинівському напрямках

Від початку доби на фронті зафіксували 56 боїв.

Від початку доби по всій лінії фронту відбулося 56 боєзіткнень. Ворог зосередив штурми на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Безсалівка, Рогізне, Волфине, Рижівка, Кучерівка, Ходине, Прогрес, Павлівка, Нововасилівка. Також ворог обстріляв Блешню та Кривушу, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в напрямку населених пунктів Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямках наші оборонці відбили дві атаки ворога в бік Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного. Один бій ще триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населеного пункту Білицьке.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Вербового. Авіаударів противника зазнали Покровське, Коломійці та Олександрівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито дев’ять атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська. Авіаударів зазнали Комишуваха та Веселянка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.