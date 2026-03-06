Під час обміну в Україну повернулися 300 військовослужбовців та двоє цивільних осіб.

СБУ показала ексклюзивне відео з нового обміну військовополонених 6 березня.

Як повідомляє Служба безпеки України, обмін став результатом координації роботи Об’єднаного центру з пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених органів, які діяли за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!" – наголошують у відомстві.