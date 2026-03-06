Рух VETERANKA запустив масштабну кампанію «Жінки можуть все!»

До Міжнародного дня боротьби за права жінок, 8 березня, Рух VETERANKA запускає масштабну комунікаційну кампанію «Жінки можуть все!». Її мета — змінити уявлення суспільства про роль жінок у Силах оборони України та показати їхній реальний внесок у безпеку країни.

Кампанія розповідає історії чотирьох українських військовослужбовиць у форматі коміксів. У центрі проєкту — операторки безпілотників, командирка бойової групи та командирка жіночого взводу. Кожна з них має власний бойовий досвід, професійний шлях і свою «суперсилу».

Візуальну частину кампанії створено у стилі, натхненному коміксами та ігровою естетикою. Такий формат дозволяє по-новому розповісти реальні історії військовослужбовиць, перетворивши їх на образи сучасних героїнь.

У Русі VETERANKA наголошують, що жінки вже давно є невід’ємною частиною оборони України — вони працюють у складних бойових умовах, ухвалюють відповідальні рішення та щодня впливають на безпеку цивільних.

«Ми звикли до вигаданих супергероїв у коміксах та іграх, але справжні героїні — поруч із нами. Вони керують дронами, командують підрозділами, тримають небо і землю під захистом. Ця кампанія — про те, що жіноча роль у війську — це не виняток, а нова багатогранна норма», — зазначають у Русі VETERANKA.

Героїні кампанії:

Єва «Юнга» — операторка FPV-дронів бригади «Рубіж» НГУ. До лав війська вона приєдналася у 18 років одразу після закінчення школи. За перші півтора року служби знищила понад 250 ворожих цілей. Її «суперсила» — здатність знаходити та вражати цілі навіть у темряві.

Аня Тату «Ксена» — операторка БпЛА 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Полька з бельгійським паспортом обрала Україну своєю домівкою та долучилася до війська. Попри життя з протезом, вона служить на фронті у складі морської піхоти. Її сила — точність та здатність першою помічати загрозу в нічному небі.

Оксана «Оксі» — командирка бойової групи наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу «ОМЕГА». У цивільному житті вона була успішною підприємницею. Після початку війни евакуювала дітей за кордон і приєдналася до війська. Сьогодні вона — перша жінка-командирка групи роботизованих комплексів у цьому підрозділі.

Яна «Мультик» — командирка жіночого взводу БпЛА 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Переживши окупацію Херсонщини та кілька поранень, вона повернулася до служби й очолила перший жіночий підрозділ операторок безпілотників.

Авторкою візуальної частини кампанії стала українська ілюстраторка Анна Іваненко, відома співпрацею з The New Yorker, The Guardian, The Economist, Forbes та іншими міжнародними медіа.

У межах проєкту протягом березня та квітня соціальну рекламу кампанії можна буде побачити у столичному метро, на сітілайтах Києва та на екранах торговельно-розважальних центрів.

Кампанія також має благодійну мету — зібрати 6 мільйонів гривень. Кошти спрямують на забезпечення мобільних груп ППО 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ та закупівлю дронів-бомберів Heavy Shot для бригади «Рубіж» Національної гвардії України.

Рух VETERANKA закликає українців підтримати збір та стати надійним тилом для військовослужбовиць.Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/7cyoLG3LyS

До благодійної ініціативи вже долучилися зіркові амбасадорки, серед яких alyona alyona, ONUKA, Оксана Забужко, Олена Тополя, Анастасія Коротка, Юлія Гайворонська, Марина Леончук, Дарина Федина, Соня Сотник, Юлія Зорій та інші.

За даними організації, сьогодні у Збройних силах України служать близько 70 тисяч жінок, ще понад 6 тисяч — у лавах Національної гвардії України. Приблизно 5,5 тисячі військовослужбовиць виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту.

Водночас частка жінок-офіцерок за останні роки зросла з 4% до 21%.

Рух VETERANKA — перша та найбільша спільнота жінок України з бойовим досвідом, яка з 2018 року захищає права військовослужбовиць. Сьогодні організація об’єднує понад 3000 учасниць — діючих військових, ветеранок та волонтерок.

Організація була ініціаторкою змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ, які запроваджують механізми протидії дискримінації та сексуальному насильству в армії. Також у 2018 році завдяки її діяльності для жінок відкрили 63 бойові посади, які раніше були недоступні.

За час повномасштабної війни Рух VETERANKA забезпечив 107 бригад і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, передавши допомоги на понад 140 мільйонів гривень.