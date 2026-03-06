Росіяни атакували з БпЛА житловий будинок на Херсонщині

Російські окупанти здійснили атаку з дрона по житловому будинку у Зеленівці Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 16:20 росіяни атакували з БпЛА житловий будинок у Зеленівці. У власній оселі 80-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.
Бригада "швидкої" надала постраждалій медичну допомогу на місці.
- У Херсоні російські війська поранили трьох цивільних. Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні.