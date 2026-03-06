У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували з БпЛА житловий будинок на Херсонщині

Поранень зазнала 80-річна мешканка Зеленівки.

Росіяни атакували з БпЛА житловий будинок на Херсонщині
Фото: З відкритих джерел

Російські окупанти здійснили атаку з дрона по житловому будинку у Зеленівці Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 16:20 росіяни атакували з БпЛА житловий будинок у Зеленівці. У власній оселі 80-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" надала постраждалій медичну допомогу на місці.

﻿
