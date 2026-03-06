У Миколаєві внаслідок російської атаки постраждали троє людей

Унаслідок російської дронової атаки по Миколаєву, поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

"3 людей постраждали внаслідок російської атаки БпЛА по місту. Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, третьому надали меддопомогу на місці", – ідеться у повідомленні.

Також відомо про пошкоджений дах приватного житлового будинку. Пожежа виникла у господарчій будівлі, горіли газова труба та сміття.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Додатково місце удару обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.