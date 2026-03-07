Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Росіяни атакують Україну балістикою, "Цирконами", "Калібрами" і БПЛА

Під ракетним ударом опинилися Київ і Харків.

Росіяни атакують Україну балістикою, "Цирконами", "Калібрами" і БПЛА
Ракети Іскандер
Фото: Мілітарний

У ніч на 7 березня росіяни здійснюють масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет кількох типів.

Повітряні Сили попередили про балістичні удари по Києву та Харкову. У містах пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони і закликав киян залишатися в укриттях.

Ракети "Циркон" фіксувалися у напрямку Житомирської області. Вибухи лунали біля Коростеня.

В Одесі сили ППО відбивали атаку БПЛА з акваторії Чорного моря. У Сумах дрони влучили у житловий будинок, попередньо без постраждалих. 

Моніторингові канали попередили про ймовірний запуск ракет "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

﻿
