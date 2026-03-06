​На вихідних в Україні очікується значне потепління, подекуди до +15°

На вихідних 7-9 березня в Україні буде тепло та без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

7 березня вночі слабкий мороз, вдень 3-8° тепла. Найтепліше буде в західний областях та на Закарпатті – +7..+15°.

"8-9 березня нічна температура не зазнає відчутних змін, а вдень у більшості областей, крім північного сходу, розраховуємо на приємні 7..15° тепла", - йдеться в повідомленні.

На Київщині та в Києві мінлива хмарність та без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. По області вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.