Через російські атаки на Дніпропетровщині постраждали троє цивільних

Ворог майже 30 разів обстріляв три райони Дніпропетровської області.

Упродовж дня 6 березня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими ударами були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені близько 20 приватних будинків та господарських споруд, ще 2 – зруйновані. Поранені чоловіки 58 та 60 років та 54-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині атак зазнали Межівська та Миколаївська громади. Горіла оселя. Понівечена інфраструктура.

В Апостоловому Криворізького району пошкоджена транспортна інфраструктура.