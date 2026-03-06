Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Угорщина та Словаччина намагаються врятувати сімох росіян з-під санкцій ЄС

ЄС пропонує лише дві кандидатури.

Угорщина та Словаччина намагаються врятувати сімох росіян з-під санкцій ЄС
Орбан і Фіцо на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, 26 жовтня 2023
Фото: EPA/UPG

Угорщина і Словаччина висунули вимогу до ЄС вилучити сімох громадян Росії із персонального санкційного списку, передає «Європейська правда»

Ця умова є ключовою для їхньої згоди на чергове подовження індивідуальних обмежень проти російських посадовців та олігархів, термін дії яких спливає вже за тиждень.

Крайній термін для ухвалення рішення — 15 березня. 

У відповідь на ультиматум Брюссель запропонував альтернативний компроміс: продовжити дію обмежень не на пів року, а одразу на 12 місяців, при цьому виключивши зі списку лише двох осіб, чиї справи юристи вважають недостатньо обґрунтованими для захисту в судах.

  • Персональні санкції проти росіян не оновлювали з вересня 2025 року. 
  • Тим часом ЄС через блокування може затвердити новий – 20-ий – пакет санкцій проти Росії.
