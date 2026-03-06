Угорщина та Словаччина намагаються врятувати сімох росіян з-під санкцій ЄС

Угорщина і Словаччина висунули вимогу до ЄС вилучити сімох громадян Росії із персонального санкційного списку, передає «Європейська правда».
Ця умова є ключовою для їхньої згоди на чергове подовження індивідуальних обмежень проти російських посадовців та олігархів, термін дії яких спливає вже за тиждень.
Крайній термін для ухвалення рішення — 15 березня.
У відповідь на ультиматум Брюссель запропонував альтернативний компроміс: продовжити дію обмежень не на пів року, а одразу на 12 місяців, при цьому виключивши зі списку лише двох осіб, чиї справи юристи вважають недостатньо обґрунтованими для захисту в судах.
- Персональні санкції проти росіян не оновлювали з вересня 2025 року.
- Тим часом ЄС через блокування може затвердити новий – 20-ий – пакет санкцій проти Росії.