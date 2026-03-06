Азербайджан відкликав персонал посольства з Ірану після атаки дронів

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що країна відкликала своїх дипломатів з Ірану з міркувань безпеки, передає Times of Israel.

Це сталося через день після того, як Баку повідомив, що чотири іранські безпілотники перетнули кордон і поранили чотирьох людей у Нахічеванській автономії.

За його словами, Азербайджан евакуює співробітників свого посольства в Тегерані та генерального консульства в Тебрізі.

Азербайджан попередив, що може відповісти на дронову атаку з боку Тегерана. Два безпілотники влучили в аеропорт і поблизу школи.

Іран не визнав, що завдавав ударів по Азербайджану.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв скликав Радбез у зв’язку з обстрілом території країни зі сторони Ірану. Алієв назвав обстріл Азербайджану з території Ірану терористичним актом і оголосив бойову готовність номер один. Президент Азербайджану заявив, що ті, хто вчинив цей терористичний акт, пошкодують про скоєне.