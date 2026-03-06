Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Азербайджан відкликав персонал посольства з Ірану після атаки дронів

Напередодні дрони з території Ірану атакували Азербайджан.

Азербайджан відкликав персонал посольства з Ірану після атаки дронів
Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов
Фото: azertag.az

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що країна відкликала своїх дипломатів з Ірану з міркувань безпеки, передає Times of Israel

Це сталося через день після того, як Баку повідомив, що чотири іранські безпілотники перетнули кордон і поранили чотирьох людей у Нахічеванській автономії.

За його словами, Азербайджан евакуює співробітників свого посольства в Тегерані та генерального консульства в Тебрізі.

Азербайджан попередив, що може відповісти на дронову атаку з боку Тегерана. Два безпілотники влучили в аеропорт і поблизу школи.

Іран не визнав, що завдавав ударів по Азербайджану.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв скликав Радбез у зв’язку з обстрілом території країни зі сторони Ірану. Алієв назвав обстріл Азербайджану з території Ірану терористичним актом і оголосив бойову готовність номер один. Президент Азербайджану заявив, що ті, хто вчинив цей терористичний акт, пошкодують про скоєне.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies