Буде йтися, зокрема, про торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою, яку мають переглянути у липні.

Сполучені Штати та Мексика проведуть двосторонні переговори цього місяця перед спільним переглядом торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, повідомляє France24.

Обговорення відбудеться на тлі тарифного тиску з боку американського президента Дональда Трампа.

Переговорники планують провести свою першу зустріч через тиждень та після цього регулярно збиратися, інформує офіс торгового представника США.

Згідно з раніше узгодженими умовами, угода між США, Мексикою та Канадою (USMCA) має бути переглянута в липні.Трамп підписав і високо оцінив угоду під час свого першого президентства, але розглядає можливість повної відмови від неї через зростання напруженості у відносинах з Канадою.

З моменту повернення до Білого дому він також погрожував союзникам і конкурентам швидкозмінними та масштабними тарифами, хоча й створив винятки для певної кількості мексиканського та канадського імпорту, що надходить до його країни.

Щодо переговорів між США та Мексикою, торговий представник США Джеймісон Грір та міністр економіки Мексики Марсело Ебрард доручили учасникам перемовин розпочати обговорення меж необхідних заходів, щоб вигоди від угоди отримували насамперед сторони-підписанти.

Це включає зменшення залежності від імпорту з-поза меж регіону, посилення правил походження товарів та зміцнення безпеки північноамериканських ланцюгів постачання.