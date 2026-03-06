Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ініціював невідкладні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

Головна причина занепокоєння Братислави — критична ситуація навколо нафтопроводу «Дружба», який припинив транспортування російської сировини.

У Єврокомісії підтвердили отримання запиту від словацького прем’єра. За словами заступника речника ЄК Олофа Гілла, зараз відомство намагається «втиснути» цю зустріч у щільний графік президентки. Фіцо розраховує на розмову вже у вівторок, 10 березня, аби обговорити шляхи подолання енергетичної кризи.

Попри завантаженість графіка зустрічей фон дер Ляєн, питання «Дружби» є пріоритетним для регіональної енергобезпеки, тому в Брюсселі обіцяють підтвердити дату зустрічі з Фіцо якнайшвидше.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"