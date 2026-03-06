У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Прем’єр Словаччини терміново шукає зустрічі з фон дер Ляєн через зупинку нафтопроводу «Дружба»

Фіцо розраховує на переговори 10 березня.

Прем’єр Словаччини терміново шукає зустрічі з фон дер Ляєн через зупинку нафтопроводу «Дружба»
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ініціював невідкладні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає «Європейська правда»

Головна причина занепокоєння Братислави — критична ситуація навколо нафтопроводу «Дружба», який припинив транспортування російської сировини.

У Єврокомісії підтвердили отримання запиту від словацького прем’єра. За словами заступника речника ЄК Олофа Гілла, зараз відомство намагається «втиснути» цю зустріч у щільний графік президентки. Фіцо розраховує на розмову вже у вівторок, 10 березня, аби обговорити шляхи подолання енергетичної кризи.

Попри завантаженість графіка зустрічей фон дер Ляєн, питання «Дружби» є пріоритетним для регіональної енергобезпеки, тому в Брюсселі обіцяють підтвердити дату зустрічі з Фіцо якнайшвидше. 

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"

  • Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
  • Єврокомісія заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
  • Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
  • Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
  • Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
  • 6 березня Угорщина висунула нашій державі триденний ультиматум на відновлення транзиту. Глава уряду навіть погрожував силою пробити блокаду.
  • Орбан також заявив, що не допустить вступ України в ЄС і вкотре запевнив, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів. Перед тим угорський глава МЗС їздив до Путіна і отримав запевнення в доступній сировині та надійних поставках.
﻿
