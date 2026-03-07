У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Канада і США відновили торговельні перемовини після 4 місяців перерви

В Оттаві сподіваються скасувати "каральні тарифи" Білого дому.

Канада і США відновили торговельні перемовини після 4 місяців перерви
Фото: US Embassy & Consulates in Canada

Сполучені Штати та Канада вперше з осені минулого року провели прямі перемовини щодо нової торговельної угоди.

Як пише CBC, міністр торгівлі Домінік Леблан зустрівся у Вашингтоні з торговельним представником США Джеймісоном Гріром.

Канада сподівається домогтися скасування "каральних" тарифів на деякі ключові галузі своєї економіки, які були запроваджені президентом США Дональдом Трампом. В Оттаві хочуть зафіксувати відсутність мит в новій редакції канадсько-американсько-мексиканської угоди CUSMA.

Водночас у США прагнуть отримати доступ до ринку молочної продукції у Канаді, а також позбутися обмежень щодо обов'язкової присутності канадського контенту для стримінгових сервісів.

Перемовини між Канадою і США були заморожені у жовтні 2025 року після того, як на канадському телебаченні показували рекламу з критичними висловлюваннями колишнього президента США Рональда Рейгана про митні тарифи. Це дуже не сподобалося Дональду Трампу, який ухвалив негайне рішення встановити для Канади аж 35% мита. 

