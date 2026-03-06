Жителів іранської провінції Кум, розташованої неподалік від ядерного об’єкта Фордо, закликають терміново залишити небезпечну зону.
Про це пише New York Times з посиланням на ізраїльських військових.
Об’єкт Фордо є потужною спорудою для збагачення урану, ключовим елементом ядерної програми Ірану.
Попередження, опубліковане на перськомовному акаунті ізраїльських військових у соцмережах, стосується невеликої групи будівель, позначених червоним кольором на мапі. Цивільних закликають негайно евакуюватися, оскільки їхня присутність у районі ставить життя під загрозу.
"Ваша присутність у цьому районі наражає ваше життя на небезпеку", – йдеться у повідомленні.
Саме об’єкт Фордо став об’єктом атаки у червні минулого року під час 12-денної війни за участю Ізраїлю, Ірану та США. Тоді американські бомбардувальники B-2 скинули бомби на бункери об’єкта, який розташований глибоко всередині гори для захисту від зовнішніх атак.
Регіон Кум відносно не постраждав порівняно з іншими частинами Ірану після того, як минулого тижня Сполучені Штати та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану.
Що відбувається на Близькому Сході
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".
- Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.
- Відомо про загибель шести американських військових у Кувейті. Загальна кількість жертв сягає 1000, більшість людей загинула в Ірані. Крім представників іранського режиму, гинули і цивільні. Також є жертви внаслідок іранських ударів по країнах Перської затоки, зокрема в ОАЕ.
- Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.
- З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла".
- 4 березня Ізраїль оголосив про нову масштабну хвилю ударів по іранцях.
- 5 березня про атаку на аеропорт в автономній республіці заявив Азербайджан, хоча Іран відкинув причетність до нього. Як до запуску ракети на Туреччину, яку збивали сили ППО НАТО.
- Країни Близького Сходу зв’язалися з Україною, аби та допомогла в відбитті іранських атак. Президент повідомив, що країна готова надати перехоплювачі дронів, якщо натомість отримає дефіцитні ракети для збиття балістики. А якщо лідери країн домовляться з Росією про припинення вогню в Україні, то вона надішле своїх фахівців для допомоги в відбитті атак. Однак експертизою країна готова ділитися без будь-яких умов – заради захисту життів.
- 5 березня Володимир Зеленський оголосив, що країна отримала від США конкретний запит на допомогу.