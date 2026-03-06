У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Ізраїль радить евакуюватися жителям провінції Кум через близькість до іранського ядерного об’єкта Фордо

Цивільних закликають негайно евакуюватися.

Ізраїль радить евакуюватися жителям провінції Кум через близькість до іранського ядерного об’єкта Фордо
Кратери після авіаударів США по підземному збагачувального заводу з виробництва урану Фордо, 22 червня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Жителів іранської провінції Кум, розташованої неподалік від ядерного об’єкта Фордо, закликають терміново залишити небезпечну зону. 

Про це пише New York Times з посиланням на ізраїльських військових.

Об’єкт Фордо є потужною спорудою для збагачення урану, ключовим елементом ядерної програми Ірану. 

Попередження, опубліковане на перськомовному акаунті ізраїльських військових у соцмережах, стосується невеликої групи будівель, позначених червоним кольором на мапі. Цивільних закликають негайно евакуюватися, оскільки їхня присутність у районі ставить життя під загрозу.

"Ваша присутність у цьому районі наражає ваше життя на небезпеку", – йдеться у повідомленні.

Саме об’єкт Фордо став об’єктом атаки у червні минулого року під час 12-денної війни за участю Ізраїлю, Ірану та США. Тоді американські бомбардувальники B-2 скинули бомби на бункери об’єкта, який розташований глибоко всередині гори для захисту від зовнішніх атак.

Регіон Кум відносно не постраждав порівняно з іншими частинами Ірану після того, як минулого тижня Сполучені Штати та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану.

Що відбувається на Близькому Сході 

  • 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по іранських військових об'єктах, штаб-квартирах і оселях очільників режиму. Загинув верховний аятола Алі Хаменеї та ще десятки іранських керівників. За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. А президент США Дональд Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі".
  • Іран у відповідь став бити по об'єктах США в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі. Згодом він атакував дроном британську військову базу на Кіпрі. В Саудівській Аравії КВІР вдарив по посольству США.
  • Відомо про загибель шести американських військових у Кувейті. Загальна кількість жертв сягає 1000, більшість людей загинула в Ірані. Крім представників іранського режиму, гинули і цивільні. Також є жертви внаслідок іранських ударів по країнах Перської затоки, зокрема в ОАЕ. 
  • Конфлікт позначився на цінах на нафту й газ: вони рекордно ростуть. Штати обіцяють оприлюднити план стримування цін на енергоресурси.
  • З 2 березня Ізраїль розпочав наступ на Ліван, де дії угруповання "Хезболла". 
  • 4 березня Ізраїль оголосив про нову масштабну хвилю ударів по іранцях. 
  • 5 березня про атаку на аеропорт в автономній республіці заявив Азербайджан, хоча Іран відкинув причетність до нього. Як до запуску ракети на Туреччину, яку збивали сили ППО НАТО. 
  • Країни Близького Сходу зв’язалися з Україною, аби та допомогла в відбитті іранських атак. Президент повідомив, що країна готова надати перехоплювачі дронів, якщо натомість отримає дефіцитні ракети для збиття балістики. А якщо лідери країн домовляться з Росією про припинення вогню в Україні, то вона надішле своїх фахівців для допомоги в відбитті атак. Однак експертизою країна готова ділитися без будь-яких умов – заради захисту життів.
  • 5 березня Володимир Зеленський оголосив, що країна отримала від США конкретний запит на допомогу. 
﻿
