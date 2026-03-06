Кратери після авіаударів США по підземному збагачувального заводу з виробництва урану Фордо, 22 червня 2025 року

Жителів іранської провінції Кум, розташованої неподалік від ядерного об’єкта Фордо, закликають терміново залишити небезпечну зону.

Про це пише New York Times з посиланням на ізраїльських військових.

Об’єкт Фордо є потужною спорудою для збагачення урану, ключовим елементом ядерної програми Ірану.

Попередження, опубліковане на перськомовному акаунті ізраїльських військових у соцмережах, стосується невеликої групи будівель, позначених червоним кольором на мапі. Цивільних закликають негайно евакуюватися, оскільки їхня присутність у районі ставить життя під загрозу.

"Ваша присутність у цьому районі наражає ваше життя на небезпеку", – йдеться у повідомленні.

Саме об’єкт Фордо став об’єктом атаки у червні минулого року під час 12-денної війни за участю Ізраїлю, Ірану та США. Тоді американські бомбардувальники B-2 скинули бомби на бункери об’єкта, який розташований глибоко всередині гори для захисту від зовнішніх атак.

Регіон Кум відносно не постраждав порівняно з іншими частинами Ірану після того, як минулого тижня Сполучені Штати та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану.

