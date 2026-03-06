У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

​В Естонії російського бізнесмена засудили за порушення санкцій ЄС

Ввезену ним техніку могли використовувати у військових цілях, зокрема, для управління безпілотниками.

​В Естонії російського бізнесмена засудили за порушення санкцій ЄС
Естонія
Фото: ERR

Суд в Естонії визнав російського підприємця Івана Анчевського винним у порушенні санкційного режиму Євросоюзу, пише видання ERR

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Слідство встановило, що Анчевський через свої компанії — російську ТОВ «Мелітек» і зареєстровану в Естонії Melitec Europe — організував схему постачання до Росії обладнання зі Швейцарії, яке перебуває під європейськими санкціями.

Водночас суд виправдав бізнесмена за епізодами, що стосувалися товарів подвійного призначення. Прокурор пояснив: якби ці обвинувачення підтвердилися, термін ув’язнення міг би сягнути десяти років. За версією обвинувачення, техніку могли використовувати у військових цілях, зокрема, для управління безпілотниками. Проте захист наполягав, що обладнання призначалося виключно для наукових досліджень.

Наразі рішення суду першої інстанції не набуло законної сили та може бути оскаржене.

  • Новий пакет санкцій ЄС передбачав запровадження заходів для тих, хто обходит санкції, адже РФ продовжує через такі схеми отримувати необхідні компоненти для ведення війни. Однак наразі санкції не затвердили.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies