​В Естонії російського бізнесмена засудили за порушення санкцій ЄС

Ввезену ним техніку могли використовувати у військових цілях, зокрема, для управління безпілотниками.

Суд в Естонії визнав російського підприємця Івана Анчевського винним у порушенні санкційного режиму Євросоюзу, пише видання ERR.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Слідство встановило, що Анчевський через свої компанії — російську ТОВ «Мелітек» і зареєстровану в Естонії Melitec Europe — організував схему постачання до Росії обладнання зі Швейцарії, яке перебуває під європейськими санкціями.

Водночас суд виправдав бізнесмена за епізодами, що стосувалися товарів подвійного призначення. Прокурор пояснив: якби ці обвинувачення підтвердилися, термін ув’язнення міг би сягнути десяти років. За версією обвинувачення, техніку могли використовувати у військових цілях, зокрема, для управління безпілотниками. Проте захист наполягав, що обладнання призначалося виключно для наукових досліджень.

Наразі рішення суду першої інстанції не набуло законної сили та може бути оскаржене.