У Верховному Суді продовжили розгляд позов Порошенка на застосування санкцій. Відео

Відповідачі заявили, що заборони на застосування санкцій проти українських громадян немає, а Порошенко як співавтор відповідного закону стверджує, що є.

Касаційна палата Верховного Суду 6 березня продовжила розглядати позову народного депутата Петра Порошенка стосовно застосування проти нього санкцій Ради нацбезпеки і оборони. Оголошення рішення перенесли на квітень.

В засіданні оголошували декілька технічних перерв, зокрема через те, що суддям заважали люди, що прийшли на засідання і перебували в коридорі. Трансляцію вело Суспільне.

Політсила Порошенка “Євросолідарність” опублікувала заяву, що суд призначив засідання в занадто малому приміщенні, що не може вмістити всіх охочих. Після короткої першої перерви засідання відновили. Після другої перерви стало відомо, що оголошення рішення перенесли на квітень.

Сторона відповідача прокоментувала позицію позивача про те, що санкції неможливо застосовувати безстроково. Вона сказала, що санкції можуть бути застосовані безстроково, якщо в момент їх застосування “невідомо терміну, за який можна буде досягнути мети застосування санкцій”.

Також відповідачі прокоментували тезу про неможливість застосування санкцій проти громадян України.

“Закон України про санкції не містить чіткого переліку суб’єктів, до якого можуть бути застосовані санкції”, – зазначили на суді, додавши, що є приписи про те, що будь-яка особа може зазнати санкцій, якщо її дії створюють реальні або потенційні загрози інтересам держави.

Петро Порошенко сказав, що "шокований" озвученою інформацією про те, що мета застосування санкцій проти нього невідома.

"Саме існування Порошенка в Україні як лідера опозиції складає загрозу пану Зеленському і національній безпеці. Безстроково. Протягом усього життя", – прокоментував він.

Порошенко також сказав, що закон про санкції чітко визначає заборону на застосування санкцій проти резидентів України і додав, що він сам є співавтором цього документу.

Політик також додав, що Росія протягом недавнього часу кілька разів била по підприємствах і складах "Рошен" з його трасту. Нещодавно влада дозволила підприємствам самим створювати групи ППО для власного захисту, але цей дозвіл не поширюється на підприємства підсанкційних осіб, отже – на його.

"Я не можу захистити людей, тому що уряд каже, що підсанкційним особам захищати заборонено, продавати засоби протиповітряної оборони заборонено", – сказав він.

Нардеп назвав санкції позасудовими і незаконними.

Санкції проти Петра Порошенка