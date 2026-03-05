Зеленський і Мелоні обговорили 90-мільярдний кредит для України і ситуацію з Паралімпійськими іграми

Також ішлося про війну в Ірані.

5 березня Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

За словами Зеленського, говорили про ситуацію навколо Ірану та виклики на ринку нафти й палива через дії іранського режиму. Український президент наголосив, що «має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом».

Крім того, у розмові йшлося про шляхи розблокування 90-мільярдного кредиту ЄС для України, а також про ситуацію з Паралімпійськими іграми.

Зеленський висловив вдячність Італії за рішення продовжити допомогу Україні цього року.