ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Зеленський і Мелоні обговорили 90-мільярдний кредит для України і ситуацію з Паралімпійськими іграми

Також ішлося про війну в Ірані.

Зеленський і Мелоні обговорили 90-мільярдний кредит для України і ситуацію з Паралімпійськими іграми
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні

5 березня Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

За словами Зеленського, говорили про ситуацію навколо Ірану та виклики на ринку нафти й палива через дії іранського режиму. Український президент наголосив, що «має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом». 

Крім того, у розмові йшлося про шляхи розблокування 90-мільярдного кредиту ЄС для України, а також про ситуацію з Паралімпійськими іграми. 

Зеленський висловив вдячність Італії за рішення продовжити допомогу Україні цього року.

  • Репараційний кредит для України блокує Угорщина. Кошти необхідні нашій державі для, зокрема, придбання зброї. У ЄС запевняють Київ, що шукають шляхи, як обійти вето Орбана, однак наразі виходу з ситуації не видно.
  • Також війна в Ірані посилила побоювання Європи про те, що для України постануть проблеми із засобами ППО, оскільки США і партнерам установки і ракети до них знадобляться для операцій на Близькому Сході.
