Арахамія: За 2-3 місяці можуть призначити керівників міністерств юстиції і цифрової трансформації

Міністрів юстиції і цифрової трансформації можуть призначити за два-три місяці, оскільки кадрові питання в уряді не є наразі головними.

Про це повідомив журналістам очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«На протязі там двох-трьох місяців точно це питання буде вирішено, але воно не стоїть зараз головним. Питанням стоїть якраз голосування тих законів, які нам потрібні для того, щоб розблокувати ці 90 мільярдів, МВФ програму і всі інші», - сказав нардеп.

За його словами, кандидатуру глави Мінцифри навіть не обговорювали, були варіанти по очільнику Мін’юсту.

«У нас тривалий процес іде обговорення, були зміни в кандидатах по міністру юстиції. Що стосується міністра цифрової трансформації, то до цього навіть не обговорювали. У нас достатньо за ці сім років, скільки ми працюємо, достатньо довго було прецедентів, коли міністри працювали в статусі виконувачів обов’язків на протязі там тривалого часу. І це ніяк не впливало на ефективність їхньої роботи», - сказав Арахамія.