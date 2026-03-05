На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаПолітика

В МЗС України викликали представники Угорщини щодо повернення з Росії двох українських полонених

В МЗС України вимагають забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульством.

В МЗС України викликали представники Угорщини щодо повернення з Росії двох українських полонених
МЗС України
Фото: Вікіпедія

5 березня до Міністерства закордонних справ України викликали в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні щодо повернення з російського полону двох українських воїнів.

Про це повідомили в МЗС України.

В МЗС заявили, що є неприпустимим піар та політизація питання з передачею кількох українських військовополонених з російського полону до Угорщини без будь-якої координації з Україною. 

"Повернення людей з полону є для України абсолютним пріоритетом, про що свідчить повернення сьогодні 200 військовослужбовців у рамках обмінів. Робота над цим ведеться постійно на всіх можливих майданчиках та з усіма партнерами, здатними сприяти звільненню українських військовослужбовців і цивільних заручників незалежно від їх етнічного походження", - йдеться в повідомленні.

В МЗС України вимагають забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу.

  • На зустрічі з Путіним той пообіцяв Сіярто звільнити двох військовополонених, які мають українсько-угорське громадянство і воювали на боці ЗСУ. Бійців відправлять до Будапешта літаком угорської делегації.
