В МЗС України викликали представники Угорщини щодо повернення з Росії двох українських полонених

5 березня до Міністерства закордонних справ України викликали в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні щодо повернення з російського полону двох українських воїнів.

Про це повідомили в МЗС України.

В МЗС заявили, що є неприпустимим піар та політизація питання з передачею кількох українських військовополонених з російського полону до Угорщини без будь-якої координації з Україною.

"Повернення людей з полону є для України абсолютним пріоритетом, про що свідчить повернення сьогодні 200 військовослужбовців у рамках обмінів. Робота над цим ведеться постійно на всіх можливих майданчиках та з усіма партнерами, здатними сприяти звільненню українських військовослужбовців і цивільних заручників незалежно від їх етнічного походження", - йдеться в повідомленні.

В МЗС України вимагають забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу.