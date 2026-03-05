Україна та МКС посилюють співпрацю: у Реєстрі депортованих дітей уже майже 20 тисяч імен

Також працюють над поверненням в’язнів, оскільки РФ захопила 11 тюрем на сході та півдні.

Міністерство юстиції України та Міжнародний кримінальний суд домовилися про посилення співпраці у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Про це йдеться на сайті Мін’юсту.

Пріоритетними напрямками залишаються депортація дітей, атаки на цивільну інфраструктуру та знущання над українцями у місцях несвободи.

На зустрічі т.в.о. міністра юстиції Людмили Сугак із заступником прокурора МКС Маме Мандіайє Ніангом стало відомо, що Реєстр депортованих або примусово переміщених дітей наразі містить дані про 19 950 неповнолітніх. Ще понад 650 справ перебувають на стадії розгляду.

Заступник міністра Євген Пікалов повідомив, що від початку вторгнення Росія захопила 11 місць позбавлення волі на півдні та сході України. За даними Мін'юсту, окупанти незаконно депортували близько 3100 в’язнів та підслідних, які перебували в цих закладах. На сьогодні додому вдалося повернути лише 53 особи.