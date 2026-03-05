Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Україна та МКС посилюють співпрацю: у Реєстрі депортованих дітей уже майже 20 тисяч імен

Також працюють над поверненням в’язнів, оскільки РФ захопила 11 тюрем на сході та півдні.

Україна та МКС посилюють співпрацю: у Реєстрі депортованих дітей уже майже 20 тисяч імен
Ілюстративне фото
Фото: Save Ukraine

Міністерство юстиції України та Міжнародний кримінальний суд домовилися про посилення співпраці у розслідуванні воєнних злочинів Росії. 

Про це йдеться на сайті Мін’юсту.

Пріоритетними напрямками залишаються депортація дітей, атаки на цивільну інфраструктуру та знущання над українцями у місцях несвободи. 

На зустрічі т.в.о. міністра юстиції Людмили Сугак із заступником прокурора МКС Маме Мандіайє Ніангом стало відомо, що Реєстр депортованих або примусово переміщених дітей наразі містить дані про 19 950 неповнолітніх. Ще понад 650 справ перебувають на стадії розгляду. 

Заступник міністра Євген Пікалов повідомив, що від початку вторгнення Росія захопила 11 місць позбавлення волі на півдні та сході України. За даними Мін'юсту, окупанти незаконно депортували близько 3100 в’язнів та підслідних, які перебували в цих закладах. На сьогодні додому вдалося повернути лише 53 особи.

﻿
