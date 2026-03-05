САП і НАБУ викрили схему розкрадання 80 млн грн на будівництві водогону на Донеччині

Антикорупційні органи викрили організовану групу, яка привласнила бюджетні кошти, виділені на розробку документації для стратегічного об’єкта водопостачання.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ідеться про будівництво споруд для подачі технічної води від каналу «Сіверський Донець – Донбас» до врізки в Південно-Донбаський водопровід. Сума збитків становить 80 млн грн.

За даними слідства, організатором схеми виступив на той час директор департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА. У листопаді 2021 року він уклав договір на розробку проєкту з підконтрольним йому підприємством. Попри те, що підрядник виконав роботу лише частково, посадовець забезпечив повну оплату послуг. Протягом осені-зими 2021 року на рахунки фірми безпідставно надійшли десятки мільйонів гривень.

Наразі у справі фігурують троє підозрюваних: ексочільник департаменту ЖКГ ОДА, заступник начальника управління облдержадміністрації та бенефіціар низки комерційних компаній.

Зловмисникам інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує тривалий термін ув’язнення.