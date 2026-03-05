Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
САП і НАБУ викрили схему розкрадання 80 млн грн на будівництві водогону на Донеччині

Організатором схеми став тодішній керівник департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА.

САП і НАБУ викрили схему розкрадання 80 млн грн на будівництві водогону на Донеччині
викриття учасників схеми
Фото: САП

Антикорупційні органи викрили організовану групу, яка привласнила бюджетні кошти, виділені на розробку документації для стратегічного об’єкта водопостачання. 

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ідеться про будівництво споруд для подачі технічної води від каналу «Сіверський Донець – Донбас» до врізки в Південно-Донбаський водопровід. Сума збитків становить 80 млн грн.

За даними слідства, організатором схеми виступив на той час директор департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА. У листопаді 2021 року він уклав договір на розробку проєкту з підконтрольним йому підприємством. Попри те, що підрядник виконав роботу лише частково, посадовець забезпечив повну оплату послуг. Протягом осені-зими 2021 року на рахунки фірми безпідставно надійшли десятки мільйонів гривень.

Наразі у справі фігурують троє підозрюваних: ексочільник департаменту ЖКГ ОДА, заступник начальника управління облдержадміністрації та бенефіціар низки комерційних компаній. 

Зловмисникам інкримінують привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує тривалий термін ув’язнення.

﻿
