Журналісти проєкту Ukrainian Witness пройшли понад 25 кілометрів пішки на Запоріжжі і показали селище Тернувате, яке росіяни заявляли "захопленим". Упродовж усієї дороги знімальну групу супроводжували військові 5-го батальйону 122-ї бригади ТРО.

Знімальна група постійно працювала під загрозою атак російських дронів, від яких відстрілювались військові супроводу. По дорозі журналісти зустріли поранених бійців суміжних підрозділів, а також побачили військового армії РФ, якого українські піхотинці взяли в полон і виводили на точку евакуації.

Весь шлях за командою йшли два собаки – їх відганяли, адже тварини можуть демаскувати позиції, але ті не відставали. Одного з них група евакуювала, другий втік під час обстрілу.

Командир 5-го батальйону 122-ї ТРО на псевдо Борода, розповів, що інтенсивна активність противника на Олександрівському напрямку почалася на початку 2026 року.

"Противник почав використовувати погані погодні умови. Малими групами вони практично завжди втягуються – так вони намагаються просочитися повз наші бойові порядки і зайти десь далі, вглиб", – розповів він.

З кінця 2025-го року на Запорізькому напрямку росіяни нарощують присутність, підтягують резерви й намагаються малими групами просуватися в села, серед яких і Тернувате. У січні 2026 року вони повідомляли про його захоплення. А вже на початку лютого Сили оборони заявили про зачистку селища від ворога, однак там і досі зберігається загроза поодиноких просочень росіян.

Командир 5-го батальйону 122-ї ТРО також розповів, чим важливий Олександрівський напрямок. За його словами, це такий собі "трикутник", так його називають через стик трьох областей - Дніпропетровської, Запорізької та Донецької.

"По-перше, це наша земля, а, по-друге, це всі ці логістичні маршрути, ці всі висоти, які вони хочуть добитися того, щоб їх захопити, щоб їм було легше потім просуватися", – зазначив військовий.

Фото: Український свідок