Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

"​Український свідок" показав селище Тернувате на Запоріжжі, яке росіяни заявляли "захопленим"

Станом на лютий-березень Олександрівський напрямок став одним із найактивніших через контрнаступальні дії Сил оборони

"​Український свідок" показав селище Тернувате на Запоріжжі, яке росіяни заявляли "захопленим"
Фото: Український свідок

Журналісти проєкту Ukrainian Witness пройшли понад 25 кілометрів пішки на Запоріжжі і показали селище Тернувате, яке росіяни заявляли "захопленим". Упродовж усієї дороги знімальну групу супроводжували військові 5-го батальйону 122-ї бригади ТРО.

Знімальна група постійно працювала під загрозою атак російських дронів, від яких відстрілювались військові супроводу. По дорозі журналісти зустріли поранених бійців суміжних підрозділів, а також побачили військового армії РФ, якого українські піхотинці взяли в полон і виводили на точку евакуації. 

Весь шлях за командою йшли два собаки – їх відганяли, адже тварини можуть демаскувати позиції, але ті не відставали. Одного з них група евакуювала, другий втік під час обстрілу.

Командир 5-го батальйону 122-ї ТРО на псевдо Борода, розповів, що інтенсивна активність противника на Олександрівському напрямку почалася на початку 2026 року.

"Противник почав використовувати погані погодні умови. Малими групами вони практично завжди втягуються – так вони намагаються просочитися повз наші бойові порядки і зайти десь далі, вглиб", – розповів він. 

З кінця 2025-го року на Запорізькому напрямку росіяни нарощують присутність, підтягують резерви й намагаються малими групами просуватися в села, серед яких і Тернувате. У січні 2026 року вони повідомляли про його захоплення. А вже на початку лютого Сили оборони заявили про зачистку селища від ворога, однак там і досі зберігається загроза поодиноких просочень росіян.

Командир 5-го батальйону 122-ї ТРО також розповів, чим важливий Олександрівський напрямок. За його словами, це такий собі "трикутник", так його називають через стик трьох областей - Дніпропетровської, Запорізької та Донецької. 

"По-перше, це наша земля, а, по-друге, це всі ці логістичні маршрути, ці всі висоти, які вони хочуть добитися того, щоб їх захопити, щоб їм було легше потім просуватися", – зазначив військовий.

Фото: Український свідок

  • Станом на лютий-березень 2026 року Олександрівський напрямок став одним із найактивніших через контрнаступальні дії Сил оборони. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський називає його ключовим, а 23 лютого головком заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.
  • 1 березня ДШВ повідомили про прорив оборони росіян на Олександрівському напрямку. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies