Упродовж минулої доби армія РФ атакувала Харків та інші населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів. Проти цивільного населення ворог застосував керовану авіацію, безпілотники та FPV-дрони. Ворог вбив двох жінок і поранив ще 19 людей.

Про це повідомили у Нацполіції.

Окупанти скерували ударні дрони по Харкову. Влучання відбулися в Основʼянському, Холодногірському та Індустріальному районах. Пошкоджені паркан, дах та скління вікон у приватному будинку. Також під ударом опинився центр поводження з тваринами. Пошкоджене приміщення підприємства.

На Купʼянщині під час виконання службових обов’язків зазнали поранень шість працівників поліції. Через удари військ РФ у Вільхуватській громаді загинула 27-річна жінка. Пошкоджено будинки, магазин та адміністративну будівлю.

У селі Клинова Новоселівка Богодухівського району внаслідок ворожого вогню загинула 64-річна жінка. Пошкоджене цивільне підприємство у селищі Золочів.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Харківщині

Російські війська здійснювали атаки безпілотниками по населених пунктах Чугуївського району. У Новопокровці ворог влучив поблизу житлового багатоквартирного будинку. На місці зайнялась пожежа. Поранення отримали 17-річна дівчина, жінка та троє цивільних чоловіків. Ще чоловік і чотири жінки зазнали гострої стресової реакції. Пошкоджено скління будинків та поруч припарковані авто.

Вночі росіяни вдарили по господарчій будівлі у селі Кам’яна Яруга Чугуївського району. Внаслідок удару постраждали троє людей. Поранення отримали 48-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна 68-річна жителька отримала гостру реакцію на стрес. Уражень зазнали будинки та автівки. Також у Чугуївському районі пошкоджено будівлю бази відпочинку, житловий будинок, гаражі, автомобілі, залізничну інфраструктуру, електромережі, цивільне підприємство й магазини.

В Харківському районі зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура та скління теплиці.

4 березня поліцейські здійснили 8 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 13 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 28 645 воєнних злочини, скоєні на території області.