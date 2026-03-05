Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС збили російський вертоліт Ка-27 над Чорним морем

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ворог втратив 348 гелікоптерів. 

ВМС збили російський вертоліт Ка-27 над Чорним морем
Ка-27 (ілюстративне фото)
Фото: ВМС ЗСУ

Українські військово-морські сили знищили російський протичовновий вертоліт Ка-27 в небі над Чорним морем.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

"Силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомленні.

Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

Раніше, в лютому, Сили оборони уразили вертоліт Ка-27 в Криму, а в Росії та на ТОТ – три пункти управління БпЛА ворога.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 348 гелікоптерів

﻿
