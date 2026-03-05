Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Війна

Навідник ворожих ударів по позиціях ППО у західних областях отримав 15 років тюрми

Також засуджений намагався підпалити військовий автомобіль. Раніше він був мобілізований, але самовільно залишив військову частину.

Навідник ворожих ударів по позиціях ППО у західних областях отримав 15 років тюрми
Фото: Pixabay

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна чоловіку, якого затримали на Хмельниччині у грудні 2024 року за роботу на ФСБ. Про це повідомляє СБУ

За даними слідства, він збирав координати радіолокаційних станцій і зенітно-ракетних комплексів ЗСУ в західних областях для ракетно-дронових ударів Росії.

Чоловік був мобілізованим, який самовільно залишив військову частину. Після цього, за версією слідства, він встановив контакт із представниками ФСБ через Telegram-канали.

Він об’їжджав місцевість на автомобілі, фіксував розташування військових об’єктів, позначав їх на Google Maps і передавав координати куратору.

Також чоловік намагався підпалити військовий автомобіль. У цей момент його затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків у нього вилучили легкозаймисту суміш і телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

﻿
